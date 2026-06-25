Сухопутні війська відреагували на скандал навколо полку "Скеля": на перевірку потрібен час

Чутки про полицю "Скеля" мають бути перевірені. На цей процес може піти чимало часу, щоб фінальні висновки були точними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ в Telegram .

"Бойова необхідність, інтенсивність підготовки чи репутація бойового підрозділу не можуть бути підставою для приниження, насильства, неналежного звернення чи байдужості до життя та здоров'я військовослужбовців", - зазначили у Сухопутних військах.

Там додали, що зараз потрібна перевірка, а не емоційні оцінки чуток. За фактами, що їх опублікували ЗМІ, вже працюють уповноважені органи.

Командування Сухопутних військ обіцяє тримати ситуацію на контролі та сприяти тому, щоб перевірка була повною, об'єктивною та неупередженою. Також полк "Скеля" сприяє уповноваженим органам.

"Частина оприлюдненої інформації стосується подій, які, за повідомленнями медіа, могли відбутися близько півроку тому. Тому збирання, аналіз та перевірка матеріалів потребують часу. Це необхідно для того, щоб фінальні висновки були точними, законними та неупередженими", - звернули увагу в Сухопутних військах.

Там додали, що у разі, якщо застосування насильства до військовослужбовців мало місце, мають бути ухвалені правові та управлінські рішення.

При цьому військовослужбовців, їхні сім'ї та можливих свідків закликали звернутися до ВСП, ДБР, Офісу військового омбудсмена, на гарячу лінію командування Сухопутних військ у разі, якщо вони мають інформацію про факти насильства стосовно військовослужбовців.