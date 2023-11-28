Почти 900 оккупантов, три танка и три ББМ. Новые потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 28 ноября, составили 860 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 326 440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и три ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 326 440 (+860) человек ликвидировано;
- танков - 5523 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин - 10 285 (+3) ед.;
- артиллерийских систем - 7876 (+1) ед.;
- РСЗО - 907 ед.;
- средства ПВО - 597 ед.;
- самолетов - 323 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5905 ед.;
- крылатые ракеты - 1565 ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10 302 (+3) ед.;
- специальная техника - 1113 ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновений. В частности, как пишут в утреннем отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных операций на Мелитопольском направлении в Запорожской области. В частности, ВСУ продвинулись к югу от Работино.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.