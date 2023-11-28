Почти 900 оккупантов, три танка и три ББМ. Новые потери РФ в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 28 ноября (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 28 ноября, составили 860 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 326 440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и три ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.23 ориентировочно составили: личного состава - около 326 440 (+860) человек ликвидировано;

танков - 5523 (+3) ед.;

боевых бронированных машин - 10 285 (+3) ед.;

артиллерийских систем - 7876 (+1) ед.;

РСЗО - 907 ед.;

средства ПВО - 597 ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5905 ед.;

крылатые ракеты - 1565 ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10 302 (+3) ед.;

специальная техника - 1113 ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновений. В частности, как пишут в утреннем отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных операций на Мелитопольском направлении в Запорожской области. В частности, ВСУ продвинулись к югу от Работино.