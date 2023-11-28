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Бойцы ССО навели огонь по российской артустановке "Акация". Уничтожена одним ударом

Украина, Вторник 28 ноября 2023 09:20
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Бойцы ССО навели огонь по российской артустановке "Акация". Уничтожена одним ударом Фото: бойцы ССО навели огонь по российской артустановке "Акация" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На юге украинские войска уничтожили российскую артиллерийскую установку 2С3 "Акация". После ее обнаружения бойцами Сил специальных операций (ССО), ВСУ хватило одного удара, чтобы превратить ее в металлолом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО).

"Операторы 73-го морского центра ССО на южном операционном направлении обнаружили и идентифицировали замаскированную вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", - говорится в сообщении.

Обнаружив оружие, воины ССО оперативно передали координаты одному из артиллерийских подразделений Сил обороны и скорректировали огонь.

"Точным выстрелом техника противника уничтожена до основания", - констатируют спецназовцы.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 28 ноября, составили 860 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 326 440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и три ББМ. При этом, за прошлую неделю, с 20 по 26 ноября, украинские военные ликвидировали 6260 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 146 БПЛА, 130 артсистем и 78 танков.

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