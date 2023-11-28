Бойцы ССО навели огонь по российской артустановке "Акация". Уничтожена одним ударом
На юге украинские войска уничтожили российскую артиллерийскую установку 2С3 "Акация". После ее обнаружения бойцами Сил специальных операций (ССО), ВСУ хватило одного удара, чтобы превратить ее в металлолом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО).
"Операторы 73-го морского центра ССО на южном операционном направлении обнаружили и идентифицировали замаскированную вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", - говорится в сообщении.
Обнаружив оружие, воины ССО оперативно передали координаты одному из артиллерийских подразделений Сил обороны и скорректировали огонь.
"Точным выстрелом техника противника уничтожена до основания", - констатируют спецназовцы.
Потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 28 ноября, составили 860 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 326 440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и три ББМ. При этом, за прошлую неделю, с 20 по 26 ноября, украинские военные ликвидировали 6260 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 146 БПЛА, 130 артсистем и 78 танков.
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