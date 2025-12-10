ua en ru
Глава Службы восстановления Ивано-Франковщины увольняется из-за тендера на дорогу в Буковель

Ивано-Франковская область, Среда 10 декабря 2025 11:56
Глава Службы восстановления Ивано-Франковщины увольняется из-за тендера на дорогу в Буковель Фото: председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин (facebook.com/sukhomlyn.sergey)
Автор: Татьяна Степанова

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на проектирование дороги в Буковель без согласования с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры. В связи с этим руководитель службы пишет заявление на увольнение.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

3 декабря в системе Prozorro Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на разработку проектной документации для нового строительства автомобильной дороги на участке от села Быстрица до села Яблуница через село Поляница (Надворнянский район, Ивано-Франковская область) с начальной стоимостью 33,7 млн гривен.

В технической спецификации указано, что ориентировочная длина участка строительства 28,6 км, а ориентировочная расчетная стоимость - 6,57 млрд гривен.

По словам Сухомлина, Служба действительно объявила тендер на проектирование дороги в рамках Малого Карпатского круга.

"Нужно ли было это делать во время войны и ограниченного бюджета - другой вопрос. Ранее общины выделили средства и подготовили ТЭО, после чего служба объявила тендер. Однако его не согласовали с Агентством, поэтому сегодня глава службы пишет заявление на увольнение", - отметил он.

Сухомлин уточнил, что финансирование проекта не предусмотрено ни на текущий, ни на следующий год, а также Агентство не подавало этот проект.

Глава Агентства восстановления и развития также пояснил, что другой тендер - на ремонт дороги Т-09-06 до села Быстрица в Надворнянском районе - обусловлен тем, что дорога находится в критическом состоянии, однако на следующий год никаких средств на эту потребность не предусмотрено.

По его словам, в этом году на ремонт этого участка было направлено 75 млн гривен, ведь предварительно были направлены обращения от 17 общин и "Нафтогаза", поскольку здесь расположены 15 аварийных мостов, подпорные стенки и ремонт 5 км дороги.

"Общины также приобщают свое финансирование. К Буковелю эта дорога не ведет", - подчеркнул Сухомлин.

Напомним, ранее мы сообщали, что согласно информации из системы Prozorro, 14 августа КП "Киевтеплоэнерго" подписало соглашение с ООО "Укрэнергопром" на реконструкцию котельной в Шевченковском районе столицы стоимостью 97,36 млн гривен. В то же время подобные работы в Николаеве обошлись минимум вдвое дешевле.

В парламентской фракции "Слуга народа" заявили, что инициируют проверку.

