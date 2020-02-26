В Україні оголосили штормове попередження через пориви вітру

Ілюстративне фото (УНІАН)

Очікуються пориви вітру до 20 м/с

Погода в Україні погіршиться завтра, 27 лютого, очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом українських синоптиків, завтра у південних та східних областях України очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. У зв'язку з негодою було оголошено перший рівень небезпечності.

Нагадаємо, 25 лютого західні та південні області охопила негода. В результаті несприятливих погодних умов загинула одна людина. У містах Херсон, Кропивницький, Івано-Франківськ та Запоріжжя зафіксовано травмування жителів.

Як писало РБК-Україна, у Миколаївській області внаслідок негоди було пошкоджено 257 житлових будинків та понад 200 об’єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, від негоди постраждали понад 40 закладів освіти та 11 закладів охорони здоров’я.

Також повідомлялося, що 24 лютого у Кіровоградській області з центральної районної лікарні сильний вітер зірвав частину покрівлі. Ніхто внаслідок події не постраждав, однак доступ до будівлі обмежили.

Крім того, синоптики попереджали про штормовий вітер, а також значний дощ і мокрий сніг у Карпатах 26 лютого. На високогір'ї Карпат очікувався штормовий вітер 25-30 м/с. На решті частини Карпат прогнозували пориви вітру 15-20 м/с.