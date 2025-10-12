Резкое похолодание, местами почти до 0 градусов: какой будет погода на следующей неделе

Новая неделя в Украине начнется с дождливой погоды почти по всей Украине.Ожидается сильное похолодание, местами почти до 0 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 13 октября, дожди почти по всей Украине, местами сильные, особенно на западе и юге.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 14 октября, частично дожди отступят, дожди преимущественно в центре, на юге и западе.
Столбики термометров днем покажут:
Столбики термометров днем покажут:
Столбики термометров днем покажут:
Столбики термометров днем покажут:
Как писали ранее, магнитные бури могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. По данным специалистов по космической погоде, в период с 11 по 13 октября ожидаются повышенные колебания геомагнитного поля. После этого активность начнет постепенно спадать, и уже 14 октября ситуация стабилизируется.
