RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Резкое похолодание, местами почти до 0 градусов: какой будет погода на следующей неделе

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 13-17 октября (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Новая неделя в Украине начнется с дождливой погоды почти по всей Украине.Ожидается сильное похолодание, местами почти до 0 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 13 октября, дожди почти по всей Украине, местами сильные, особенно на западе и юге.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +8 до +11 градусов;
  • в восточных областях - от +10 до +13 градусов;
  • в центральных областях - от +9 до +12 градусов;
  • в южных областях - от +12 до +16 градусов;
  • в западных областях - от +9 до +13 градусов.

Во вторник, 14 октября, частично дожди отступят, дожди преимущественно в центре, на юге и западе.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6 до +10 градусов;
  • в восточных областях - от +10 до +13 градусов;
  • в центральных областях - от +9 до +11 градусов;
  • в южных областях - от +11 до +14 градусов;
  • в западных областях - от +8 до +12 градусов.

В среду, 15 октября, дожди остаются в центральных и южных областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6 до +10 градусов;
  • в восточных областях - от +9 до +12 градусов;
  • в центральных областях - от +9 до +11 градусов;
  • в южных областях - от +11 до +14 градусов;
  • в западных областях - от +8 до +10 градусов.

В четверг, 16 октября, в Украине будет меньше осадков, чаще солнечно.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6 до +10 градусов;
  • в восточных областях - от +9 до +11 градусов;
  • в центральных областях - от +9 до +12 градусов;
  • в южных областях - от +11 до +13 градусов;
  • в западных областях - от +9 до +11 градусов.

В пятницу, 17 октября, сохранится стабильная осенняя погода, преимущественно сухо.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6 до +10 градусов;
  • в восточных областях - от +9 до +12 градусов;
  • в центральных областях - от +9 до +13 градусов;
  • в южных областях - от +11 до +14 градусов;
  • в западных областях - от +9 до +11 градусов.

 

 

Как писали ранее, магнитные бури могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. По данным специалистов по космической погоде, в период с 11 по 13 октября ожидаются повышенные колебания геомагнитного поля. После этого активность начнет постепенно спадать, и уже 14 октября ситуация стабилизируется.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве