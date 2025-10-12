Резкое похолодание, местами почти до 0 градусов: какой будет погода на следующей неделе

Как писали ранее, магнитные бури могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. По данным специалистов по космической погоде, в период с 11 по 13 октября ожидаются повышенные колебания геомагнитного поля. После этого активность начнет постепенно спадать, и уже 14 октября ситуация стабилизируется.

