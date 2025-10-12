Різке похолодання, місцями майже до 0 градусів: якою буде погода наступного тижня

Як писали раніше, магнітні бурі можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу техніки. За даними фахівців із космічної погоди, у період з 11 по 13 жовтня очікуються підвищені коливання геомагнітного поля. Після цього активність почне поступово спадати, і вже 14 жовтня ситуація стабілізується.

