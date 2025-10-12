Різке похолодання, місцями майже до 0 градусів: якою буде погода наступного тижня

Новий тиждень в Україні розпочнеться з дощової погоди майже по всій Україні. Очікується сильне похолодання, місцями майже до 0 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 13 жовтня, дощі майже по всій Україні, місцями сильні, особливо на заході та півдні.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 14 жовтня, частково дощі відступлять, дощі переважно у центрі, на півдні й заході.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Як писали раніше, магнітні бурі можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу техніки. За даними фахівців із космічної погоди, у період з 11 по 13 жовтня очікуються підвищені коливання геомагнітного поля. Після цього активність почне поступово спадати, і вже 14 жовтня ситуація стабілізується.
