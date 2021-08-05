"Суто оборонний характер": у Білорусі назвали задум військових навчань

В Міноборони Білорусі заявили, що стратегічні навчання "Захід-2021" мають суто оборонний характер і підтверджують курс на зміцнення регіональної безпеки. Тренування пройдуть, зокрема, на 9 полігонах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне видання "Белта".

"Задум вчення носить суто оборонний характер. При його визначенні були враховані сучасні підходи до застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років...а також форм і способів застосування сил, вироблених в збройних силах двох держав, - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що навчання збройних сил Білорусі та Росії мають плановий характер і є завершальним етапом в системі спільної підготовки військових в цьому році.

Відповідно до плану підготовки воно пройде з 10 по 16 вересня на території Білорусі та дев'яти полігонах Росії (Кирилівський, Струги Красні, Муліно, Погоново, Хмелівка, Правдинський, Добровольський, Дорогобуж, Вольський).