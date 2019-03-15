Суддю "Верховного суду ДНР" засудили на 10 років тюрми

Зловмисниця брала активну участь у створенні і організації діяльності "місцевих судів ДНР"

Судью так называемого "Верховного суда ДНР" заочно приговорили к 10 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается, в ходе специального судебного производства установлено, что в январе 2015 года бывшая судья Апелляционного суда Донецкой области Безрученко Ю.О на основании указа главы террористической организации "ДНР" вступила в должность "судьи" так называемого "Верховного суда ДНР".

Находясь на указанной псевдодолжности, женщина принимала активное участие в создании и организации деятельности "местных судов ДНР" и работе "Пленума Верховного суда ДНР".

Сообщается, что публичным обвинением полностью доказана вина злоумышленницы в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Поскольку она в настоящее время продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области, ей заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

РБК-Украина писало, что Славянский городской суд Донецкой области приговорил боевика террористической организации "ДНР", который является жителем города Горловка (Донецкая область) до 9,5 лет лишения свободы.

Напомним, рассмотрение уголовного производства против одного из боевиков группировки "ДНР" Михаила Толстых (командир группировки "Сомали" по прозвищу "Гиви", который считается погибшим), что поступило к Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области, отложили.