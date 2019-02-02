В Донецькій області засудили бойовика "ДНР" до 9,5 років

Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Бойовик проходив військову службу у "ДНР" з 2015 року

Слов’янський міський суд Донецької області засудив бойовика терористичної організації "ДНР", який є жителем міста Горлівка (Донецька область) до 9,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що у березні 2015 року чоловік за власним рішенням вступив до лав збройного формування терористів "ДНР", де був зарахований на посаду водія-механіка 1 роти 1 мотострілецького батальйону 3 бригади 1 армійського корпусу.

"Перебуваючи у складі бандформування, зі зброєю у руках брав активну участь в бойових діях проти підрозділів ЗС України в районі н.п. Зайцеве Бахмутського району Донецької області, де 09.03.2018 року був затриманий з автоматом Калашнікова АК-74, спорядженим набоями до нього", - повідомили в штабі ООС.

Бойовика було визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України.

"Вирок набрав законної сили", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що працівниця виправної колонії "ДНР" добровільно здалася поліцейським. Жінка розповіла, що у грудні 2018 року покинула лави бойовиків і бажає повернутися на підконтрольну українську територію.