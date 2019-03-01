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Суд відклав розгляд справи проти бойовика "Гіві"

Новини » Політика    01.03.2019 - 16:07
Суд відклав розгляд справи проти бойовика "Гіві"
Фото: терорист "Гіві" (gennadiydubovoy.livejournal.com)

Засідання відбудеться 3 квітня

Розгляд кримінального провадження проти одного з бойовиків угруповання "ДНР" Михайла Толстих (командир угрупування "Сомалі" на прізвисько "Гіві", який вважається загиблим), що надійшло до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, відклали. Про це заявили в суді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що призначений адвокат "Гіві" попросив час для ознайомлення зі справою. Засідання відбудеться 3 квітня.

За інформацією суду, засідання, яке було призначене на 29 січня, також не відбулось. Того разу через неявку захисника обвинуваченого, який був поінформований про засідання, та "про причини неявки в суд не повідомив".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що справу бойовика "Гіві" розглянуть наприкінці січня 2019.

Як писав Styler, Павлоградський суд повернув справу "Гіві" прокурору через відсутність офіційного підтвердження смерті обвинуваченого. 

"За таких обставин суд не може припинити виробництво в зв'язку зі смертю через відсутність офіційного підтвердження смерті обвинуваченого, але і не може продовжувати розгляд виробництва відносно Товстих М. С., який, за даними звинувачення, нібито проживає в Донецьку. Це свідчить про невідповідність даних обвинувального акта вимогам КПК України", - зазначили у прес-службі суду.

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