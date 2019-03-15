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Суддю "Верховного суду ДНР" засудили на 10 років тюрми

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 16:20
Суддю "Верховного суду ДНР" засудили на 10 років тюрми
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Зловмисниця брала активну участь у створенні і організації діяльності "місцевих судів ДНР"

Суддю так званого "Верховного суду ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області. 

Як зазначається, у ході спеціального судового провадження встановлено, що у січні 2015 року колишня суддя Апеляційного суду Донецької області Безрученко Ю.О на підставі указу голови терористичної організації "ДНР" обійняла посаду "судді" так званого "Верховного суду ДНР".

Перебуваючи на вказаній псевдопосаді, жінка брала активну участь у створенні і організації діяльності "місцевих судів ДНР" та роботі "Пленуму Верховного суду ДНР".

Повідомляється, що публічним обвинуваченням повністю доведено провину зловмисниці у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній  організації) КК України.

Оскільки вона на теперішній час продовжує перебувати на тимчасово окупованій території Донецької області, їй заочно призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

РБК-Україна писало, що Слов’янський міський суд Донецької області засудив бойовика терористичної організації "ДНР", який є жителем міста Горлівка (Донецька область) до 9,5 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, розгляд кримінального провадження проти одного з бойовиків угруповання "ДНР" Михайла Толстих (командир угрупування "Сомалі" на прізвисько "Гіві", який вважається загиблим), що надійшло до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, відклали. 

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