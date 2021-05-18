Суддю в Донецькій області викрили в шахрайстві: обіцяв допомогти з судовим рішенням

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали суддю Донецького окружного адміністративного суду за підозрою в шахрайстві . Він запропонував директору приватного підприємства за гроші "домовитися" у Верховному Суді України щодо вирішення господарського спору.

Суддя оцінив свої послуги в 34 тисячі доларів. Його затримали в момент отримання частини оплати - 30 тисяч доларів. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.

Кримінальну справу стосовно судді порушено за ч.3 СТ. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі). У разі доведення його провини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: затримання судді в Донецькій області (dbr.gov.ua)