Суддя змусив адвоката Мангера говорити українською 

Суддя наголосив, що адвокат повинен володіти українською

Председательствующий судья Киевского апелляционного суда, который слушает апелляционные жалобы на меру пресечения подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру, заставил адвоката перейти на государственный язык. Соответствующее заявление судья озвучил в зале заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил адвокату ситуацию в Шевченковском суде, когда тот просил привлечь переводчика с русского на украинский язык.

"Господин защитник, адвокат должен владеть государственным языком. Говорите, пожалуйста, на украинском", - сказал судья, обращаясь к адвокату Андрея Мурашкина.

Судья спросил адвоката, направлены действия стороны защиты с отводами на затягивание слушаний.

Ранее адвокат Мангера Андрей Мурашкин просил суд объявить перерыв на один час для ознакомления с материалами, мотивируя тем, что прокуратура якобы не предоставила вовремя материалы стороне защиты.

"Прошу объявить перерыв в заседании на один час для ознакомления с материалами производства и по апелляционной жалобе стороны обвинения", - сказал он.

В то же время защитник Дмитрий Ильченко заявил отвод председательствующему коллегии судей.

"Я вынужден объявить отвод председательствующему. Оснований для отвода является три", - сказал он.

По его словам, отводы обусловлены тем, что вроде бы авторазделение судей было осуществлено с нарушениями.

Адвокат также пожаловался на комментарии в паблике "Кто заказал Катю Гандзюк". Он возмущен тем, что в комментариях пишут о намеренном затягивании слушаний стороной защиты.

Напомним, вчера в Киевском апелляционном суде рассмотрение апелляционных жалоб в отношении подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера отложили из-за неявки подозреваемого.

Ранее РБК-Украина писало, что активисты зажгли под судом файеры и принесли баннер с надписью: "Убийцы Гандзюк должны сесть".