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Справа Мангера: активісти під судом запалили фаєри

Новини » Політика    01.03.2019 - 12:22
Справа Мангера: активісти під судом запалили фаєри
Фото: ситуація під судом (facebook.com/Stas Kozljuk)

В суд прийшли близько 30 активістів

Під будівлею Київського апеляційного суду, де сьогодні розглядатимуть апеляційні скарги по справі Владислава Мангера, активісти запалили фаєри. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. 

Активісти також принесли банери з написом: "Вбивці Гандзюк мають сісти". 

Зазначимо, біля будівлі суду чатують правоохоронці. Правоохоронці проводять ретельний огляд відвідувачів суду. 

Справу слухатиме колегія суддів : Ященко, Рибак та Росік. У залі судових засідарь присутні близько 30 активістів і представники засобів масової інформації. 

Нагадаємо, вчора розгляд апеляційних скарг не відбувся через те, що підозрюваний не прибув на засідання. Сторона захисту заявила, що не знає, де знаходиться Мангер. Сторона звинувачення також заявила, що не знає про його місцезнаходження.

РБК-Україна писало, розгляд апеляційних скарг у відношенні підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера відклали на 1 березня на 12:00.

Після цього адвокат потерпілих у справі по вбивству Катерини Гандзюк Євгенія Закревська заявила, що Мангер навмисно не з'явився в Київський апеляційний суд 28 лютого.

Суд відклав розгляд апеляційних скарг у справі Мангера Суд по Мангеру перенесли на 1 березня
Новини України Владислав МангерСуд
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