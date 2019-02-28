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Суд відклав розгляд апеляційних скарг у справі Мангера

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 17:51
Суд відклав розгляд апеляційних скарг у справі Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Суд відклав розгляд на 1 березня на 12:00

У Київському апеляційному суді сьогодні, 28 лютого, в черговий раз відклали розгляд апеляційних скарг у відношенні підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк - Владислава Мангера. Відповідне рішення озвучив головуючий суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, суд відклав розгляд на 1 березня на 12:00.

Головуючий суддя зробив зауваження стороні захисту за те, що ті в некоректній формі подали клопотання до суду щодо забезпечення заходів безпеки стосовно батька Катерини Гандзюк - Віктора.

"Виходячи з того, що відсутній підозрюваний, апеляційний розгляд відбутися сьогодні не може. Колегія суддів приймає рішення про відкладення апеляційного розгляду на завтра на 12:00", - сказав суддя.

Зазначимо, Мангер в Київський апеляційний суд сьогодні не прибув. Сторона захисту заявила, що не знає, де знаходиться Мангер. Сторона звинувачення також заявила, що не знає про його місцезнаходження.

Проте на засіданні в Шевченківському райсуді Києва, де повинні продовжувати сьогодні Мангеру міру запобіжного заходу, підозрюваний був присутній.

Нагадаємо, в Шевченківському районному суді м. Києва сьогодні, 28 лютого, перенесли судове засідання по розгляду клопотання про продовження строку дії зобов'язань, покладених Владислава Мангера на 1 березня 2019.

Суд намагається з'ясувати місцезнаходження Мангера Суд по Мангеру перенесли на 1 березня
Новини України Владислав МангерСуд
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