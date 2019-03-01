Суддя змусив адвоката Мангера говорити українською 

Фото: адвокати Мангера, Мурашкін - по центру (РБК-Україна)

Суддя наголосив, що адвокат повинен володіти українською

Головуючий суддя Київського апеляційного суду, який слухає апеляційні скарги на запобіжний захід підозрюваному у замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру, змусив адвоката перейти на державну мову. Відповідну заяву суддя озвучив у залі засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав адвокату ситуацію у Шевченківському суді, коли той просив залучити перекладача з російської на українську мову.

"Пане захисник, адвокат має володіти державною мовою. Говоріть, будь ласка, українською", - сказав суддя, звертаючись до адвоката Андрія Мурашкіна.

Суддя також запитав адвоката, чи направлені дії сторони захисту із відводами на затягування слухань.

Раніше адвокат Мангера Андрій Мурашкін просив суд оголосити перерву на одну годину для ознайомлення з матеріалами, мотивуючи тим, що прокуратура начебто не надала вчасно матеріали стороні захисту.

"Прошу оголосити перерву у засіданні на одну годину для ознайомлення з матеріалами провадження та із апеляційною скаргою сторони обвинувачення", - сказав він.

Водночас захисник Дмитро Ільченко заявив відвід головуючому колегії суддів.

"Я вимушений оголосити відвід головуючому. Підстав для відводу є три", - сказав він.

За його словами, відводи обумовлені тим, що начебто авторозподіл суддів був здійснений з порушеннями.

Адвокат також поскаржився на коментарі у пабліку "Хто замовив Катю Гандзюк". Він обурений тим, що в коментарях пишуть про навмисне затягування слухань стороною захисту.

Нагадаємо, вчора у Київському апеляційному суді розгляд апеляційних скарг щодо підозрюваного у замовленні вбивства Катерини Гандзюк - Владислава Мангера відклали через неявку підозрюваного.

Раніше РБК-Україна писало, що активісти запалили під судом фаєри та принесли банер з написом: "Вбивці Гандзюк мають сісти".