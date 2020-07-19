Суддя Вовк заперечує отримання підозри

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк заявив, що підозри йому ніхто не вручав. Обшуки в ОАСК 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.

Про це Вовк написав на своїй сторінці в Facebook.

"Мені ніхто не вручав ніяких підозр. Я зараз перебуваю у відпустці, по завершенню якого правовим шляхом і в порядку передбачених законом буду доводити свою правоту", - написав він.

Суддя зазначив, що, незважаючи на тиск, у відставку йти не збирається.

"Обшуки, санкціоновані районним судом міста Кіровограда, і так звані нові підозри, - не що інше, як бажання окремих одіозних персонажів показати хоч якусь "ефективність" та створити фон для вереску "активістів" про необхідність термінової судової реформи за їхніми лекалами і тиску таким чином на владу. Водночас, обшук в суді я розцінюю, як чергову спробу тиску на ОАСК і мене особисто. Але я у відставку не піду", - написав Вовк.

Нагадаємо, 17 липня НАБУ повідомило про підозру чолі ОАСК Павла Вовка. Також підозра повідомили його заступнику, ще п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюку.

Як відомо, у липні 2019 року детективи НАБУ провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. Як зазначили в НАБУ, обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК. 30 липня Вовка викликали до Генеральної прокуратури для вручення підозри. При цьому вища рада правосуддя відмовилася відсторонити суддю ОАСК Вовка від роботи. Проте він сам склав свої повноваження 20 серпня 2019 року.

У листопаді тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що ГПУ завершила розслідування стосовно Вовка, матеріали справи передали до суду.

Наприкінці січня 2020 року Вовк знову очолив ОАСК.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 липня в ОАСК повідомили про проведення у приміщенні суду обшуків пов'язаних з розслідуванням справ Майдану.

Пізніше проведення обшуків підтвердили в НАБУ.