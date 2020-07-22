Українські суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину під час пандемії коронавірусу. Суди отримали понад 19 тисяч відповідних протоколів.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Судової влади, передає РБК-Україна.

Зазначено, що станом на 20 липня в суди правоохоронці передали 19 382 протоколи про порушення громадянами правил карантину.

Найбільше зафіксованих порушень в Дніпропетровській області (2 994), Києві (2 289) і в Харківській області (1 867).

За весь час суди розглянули 8 600 протоколів і наклали штраф у 874 випадках. Тобто, із загальної кількості протоколів про порушення карантину задовольнили близько 5%.

Нагадаємо, раніше у Києві за порушення карантину оштрафували десятки ресторанів і супермаркетів.

Також РБК-Україна писало, що уряд пропонує парламенту встановити штраф від 3400 до 5100 гривень для власників громадських місць за те, що відвідувачі не дотримуються маскового режиму.