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У Києві за порушення карантину оштрафували десятки ресторанів і супермаркетів

Київ, Середа 15 липня 2020 12:57
У Києві за порушення карантину оштрафували десятки ресторанів і супермаркетів
Фото: перевірки закладів в Києві (kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Порушення також виявили в дитячому садку

За минулу добу інспектори Держспоживслужби перевірили на дотримання карантину 122 столичних заклади. У 29 з них виявили порушення карантинних норм.

Про це повідомили в головному столичному управлінні Держспоживлужби.

Фахівці служби перевірили 45 закладів громадського харчування, 40 об'єктів торгівлі продовольчими товарами, 26 - непродовольчими товарами та дитячий садок.

"За результатами перевірки складено 29 протоколів відповідно до ст. 44-3 (порушення правил карантину людей)", - йдеться в повідомленні.

Серед порушників - 10 закладів громадського харчування, 10 продуктових магазинів, 8 магазинів промислових товарів і дитячий садок.

У Держспоживслужбі нагадали, що порушення правил карантину тягне за собою штраф від 17 до 34 тисяч гривень для звичайних громадян і від 34 до 140 тисяч гривень - для посадових осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Києві зареєстрували антирекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом.

Раніше глава Держспоживслужби Києва розповів РБК-Україна, де найчастіше відбуваються спалахи коронавірусу в столиці.

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