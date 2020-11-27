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Суди почали активний розгляд справи "Мотор Січі" по суті, - адвокат

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 12:31
Суди почали активний розгляд справи "Мотор Січі" по суті, - адвокат
Фото: адвокати компанії-акціонера (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Печерський районний суд почав розглядати ще одну скаргу акціонерів ПАТ "Мотор Січ" щодо бездіяльності процесуального прокурора Офісу генерального прокурора у справі щодо арешту акцій підприємства. Адвокати наполягають на закритті зазначеної справи.

Про це повідомив адвокат компанії-акціонера Олександр Максименко за підсумком судового засідання у четвер, 26 листопада.

"Ми почали серію клопотань з метою закриття кримінального провадження. В цих клопотаннях були спростовані всі претензії з боку правоохоронних органів й обгрунтовано причини, з яких ця справа має бути закрита. Клопотання були подані ще в початку жовтня, але певний результат ми отримали тільки зараз", - зазначає адвокат.

За його словами, до сьогоднішнього дня клопотання слідчим прокурором ігнорувалися, тому адвокати компанії-акціонера змушені були звернутися до слідчого судді, зобов'язавши їх, таким чином, розглянути повторно.

"КПК передбачений термін, відведений на розгляд таких скарг - він становить 3 дні, по закінченню яких виноситься постанова про відмову в задоволенні клопотання, або про закриття кримінального провадження, однак по закінченні цього терміну відповідна постанова винесено не було, через що акціонером були подані до суду скарги на бездіяльність прокурора і слідчого СБУ", - повідомив він.

Суд задовольнив зазначені клопотання, тим самим визнавши факт неправомірності дій правоохоронних органів, які полягають у бездіяльності прокурора і слідчого СБУ.

Нагадаємо, 19 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив скаргу акціонерів ПАТ "Мотор Січ" і зобов'язав Службу безпеки України розглянути клопотання про закриття кримінальної справи. За словами адвокатів, у СБУ є 72 години на прийняття рішення з моменту отримання рішення суду.

Крім того, 23 листопада суд зобов'язав керівництво Офісу генерального прокурора розглянути скаргу адвоката на прокурора, який самоусунувся від прийняття кінцевих рішень по кримінальній справі.

Тим часом, китайські інвестори "Мотор Січ" підписали договори про юридичну підтримку в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі $ 3,5 млрд c трьома провідними міжнародними юридичними компаніями - WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird. Вони представлять інтереси інвесторів в міжнародному арбітражі.

Як відомо, у вересні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Мін'юсту України повідомлення про інвестиційному спорі (Notice of Investment Dispute).

У повідомленні зазначаються, що дії української влади щодо блокування доступу нових акціонерів до управління підприємством - експропріація їх інвестиції, а також порушення інших прав, гарантованих міжурядових україно-китайською угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1992 року.

Упродовж кількох місяців юристи акціонерів "Мотор Січ" безуспішно домагаються в українських судах зняття чотирьох арештів, які заблокували зміну акціонерів і залишили підприємство під фактичним контролем колишнього акціонера В'ячеслава Богуслаєва

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