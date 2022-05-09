"Судного дня" не вийшло. Стало відомо, чому скасували авіапарад у Москві

Літак президента Росії Володимира Путіна Іл-80 (Maxdome), більш відомий як літак "Судного дня", зламався перед парадом у Москві до 9 травня. Саме з цієї причини було скасовано авіапроліт під час святкування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm.

"Один із інсайдерів InformNapalm у Москві повідомляє, нібито реальною причиною скасування повітряної частини параду стала діагностована несправність літака "Судного дня", - йдеться у повідомленні. Зазначимо, що повітряне судно Іл-80 використовується для перевезення вищого керівництва Росії, зокрема Путіна, у разі ядерної війни. Про літак відомо лише те, що він напханий технологіями, але конкретні деталі є російською державною таємницею. Додамо, що за даними пропагандистського видання "РИА Новости", повітряну частину параду на 9 травня скасували в Москві нібито через погодні умови. Таке ж рішення і з тієї ж причини, але з різними формулюваннями, було прийнято в Калінінграді, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі.