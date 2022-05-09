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"Судного дня" не вийшло. Стало відомо, чому скасували авіапарад у Москві

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Росія, Понеділок 09 травня 2022 12:39
"Судного дня" не вийшло. Стало відомо, чому скасували авіапарад у Москві Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Літак президента Росії Володимира Путіна Іл-80 (Maxdome), більш відомий як літак "Судного дня", зламався перед парадом у Москві до 9 травня. Саме з цієї причини було скасовано авіапроліт під час святкування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm.

"Один із інсайдерів InformNapalm у Москві повідомляє, нібито реальною причиною скасування повітряної частини параду стала діагностована несправність літака "Судного дня", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що повітряне судно Іл-80 використовується для перевезення вищого керівництва Росії, зокрема Путіна, у разі ядерної війни. Про літак відомо лише те, що він напханий технологіями, але конкретні деталі є російською державною таємницею.

Додамо, що за даними пропагандистського видання "РИА Новости", повітряну частину параду на 9 травня скасували в Москві нібито через погодні умови. Таке ж рішення і з тієї ж причини, але з різними формулюваннями, було прийнято в Калінінграді, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році, вперше з 2010 року, у параді братиме участь командний літак Іл-80 "судного дня".

Президент Росії Володимир Путін на параді в Москві заявив, що на Донбасі російські війська та бойовики "борються за батьківщину".

Нагадаємо, 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року пам'ятна дата затьмарена новою війною, яку розв'язала Росія проти України. Усі подробиці святкування Дня перемоги в Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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