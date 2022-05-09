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"Судного дня" не получилось. Стало известно, почему отменили авиапарад в Москве

Новина українською →
Россия, Понедельник 09 мая 2022 12:39
"Судного дня" не получилось. Стало известно, почему отменили авиапарад в Москве Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Самолет президента России Владимира Путина Ил-80 (Maxdome), более известный как самолет "Судного дня", сломался перед парадом в Москве к 9 мая. Именно по этой причине был отменен авиапролет во время празднования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное волонтерское сообщество InformNapalm.

"Один из инсайдеров InformNapalm в Москве сообщает, якобы реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета "Судного дня", - говорится в сообщении.

Отметим, что воздушное судно Ил-80 используется для перевозки высшего руководства России, в частности Путина, в случае ядерной войны. О самолете известно лишь то, что он напичкан технологиями, но конкретные детали являются российской государственной тайной.

Добавим, что по данным пропагандистского издания "РИА Новости", воздушную часть парада на 9 мая отменили в Москве якобы из-за погодных условий. Такое же решение и по той же причине, но с разными формулировками, было принято в Калининграде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

Ранее сообщалось, что в 2022 году, впервые с 2010 года, в параде будет участвовать командный самолет Ил-80 "судного дня".

Президент России Владимир Путин на параде в Москве заявил, что на Донбассе российские войска и боевики "сражаются за родину".

Напомним, 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году памятная дата омрачена новой войной, которую развязала Россия против Украины. Все подробности празднования Дня победы в России - в материале РБК-Украина.

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