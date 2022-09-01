Судно з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі і перекрило рух протокою

У четвер, 1 вересня, судно з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцелярії губернатора Стамбула, яке наводить Sky News.