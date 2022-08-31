З українського порту вийшло ще одне судно із зерном

У середу вранці, 31 серпня, з українського порту вийшло ще одне судно з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter .

"Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на сьогодні вранці з українських портів відходить ще одне судно", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що сьогодні будуть оглянуті ще дев'ять суден, які відправляться в Україну.

Нагадаємо, вчора судно з українським зерном для Африки прибуло в порт Джибуті. 23 тисячі тонн пшениці в найближчий тиждень доставлять в Ефіопію.

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