Судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле и перекрыло движение по проливу

В четверг, 1 сентября, судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, из-за этого движение по проливу Босфор было перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцелярии губернатора Стамбула, которое приводит Sky News .

В ведомстве отмечают, что на мель село судно Lady Zehma, которое перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы. Это было умышленное решение экипажа, поскольку у судна отказал руль.

Стоит заметить, что несколькими днями ранее судно Lady Zehma вышло из украинского морского порта "Черноморск". Оно направляется в итальянский город Равенна.