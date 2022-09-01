Судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле и перекрыло движение по проливу

В четверг, 1 сентября, судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, из-за этого движение по проливу Босфор было перекрыто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцелярии губернатора Стамбула, которое приводит Sky News.
В ведомстве отмечают, что на мель село судно Lady Zehma, которое перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы. Это было умышленное решение экипажа, поскольку у судна отказал руль.
Стоит заметить, что несколькими днями ранее судно Lady Zehma вышло из украинского морского порта "Черноморск". Оно направляется в итальянский город Равенна.
Напомним, ранее стало известно, что в среду утром, 31 августа, из украинского порта вышло еще одно судно с продовольствием.
Также мы писали, что в порт Джибути прибыло судно, которое привезло первую партию украинского зерна для Африки. Судно MV Brave Commander под флагом Ливана перевезло 23 тысяч тонн пшеницы, предназначенной для соседней Эфиопии.
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