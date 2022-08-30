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Перше судно з українським зерном для Африки прибуло в порт Джибуті

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Джибуті, Вівторок 30 серпня 2022 12:04
Перше судно з українським зерном для Африки прибуло в порт Джибуті Фото: перше судно з українським зерном для Африки прибуло в порт Джибуті (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У порт Джибуті прибуло судно, яке привезло першу партію українського зерна для Африки. Судно MV Brave Commander під прапором Лівану перевезло 23 тисяч тонн пшениці, призначеної для сусідньої Ефіопії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Шлях з України до порту Джибуті зайняв два тижні.

Робочі приступили до навантаження на судно, щоб вивантажити цінний вантаж - для цієї операції були встановлені два гігантських крани.

Джибуті - крихітна країна з населенням 900 тисяч осіб, але в ній знаходиться один з найжвавіших портів на континенті.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), буде потрібно близько тижня, щоб упакувати пшеницю в мішки і доставити її автомобільним транспортом до Ефіопії, де 20 млн людей потребують продовольчої допомоги.

Організація оплатила поставку, тому що запаси для підтримки біженців і людей, переміщених в результаті конфліктів і посухи, почали виснажуватися.

До війни в Україні ВПП отримувала три чверті своєї продовольчої допомоги з України та Росії.

Нагадаємо, 16 серпня судно Brave Commander із зерном для Африки вирушило з порту "Південний".

Зазначимо, що завантаження судна Brave Commander для країн Східної Африки пройшло 14 серпня у порту міста Южне в Одеській області.

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