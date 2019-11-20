Судно зі скрапленим газом США для України прибуло в Польщу

Судно з американським скрапленим природним газом (СПГ) для України прибуло 19 листопада у Польщу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства США в Україні в Twitter.

Як повідомили у дипломатичному представництві, судно з американським СПГ для України вчора прибуло у польський термінал "Свіноуйсьце" в Балтійському морі.

"Американському скрапленому природному газу в Україні бути! Судно, що перевозило СПГ для України, вчора прибуло до терміналу СПГ "Свіноуйсьце" (Польща) у Балтійському морі - це ще один крок у наданні допомоги Україні задля досягнення нею енергетичної незалежності", - наголосили в посольстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польська нафтогазова компанія PGNiG придбає СПГ у США та доставить його в Україну. Планувалося, що судно з СПГ прибуде до польського терміналу на почату листопада. Після регазифікації через газове сполучення у Германовіце СПГ потрапить до України.

Також РБК-Україна писало, що проект зі створення шляхів імпорту СПГ з регазифікаційного терміналу в Польщі в Україну обговорювалося під час зустрічі делегації США з президентом України Володимиром Зеленським 21 травня 2019 року.