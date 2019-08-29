Американський зріджений газ через з Польщу доставлять в Україну

Фото: газові труби (УНІАН)

Газ надійде до кінця 2019 року

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) придбає зріджений природний газ у США, який після регазифікації буде доставлено до України. Про це повідомляє прес-служба компанії ЕРУ, яка отримає газ.

Як зазначається в повідомленні, уже на початку листопада 2019 року в рамках угоди зріджений газ прибуде до польського LNG-терміналу імені президента Лєха Качинського в Свіноуйсьці.

Газ надійде до польської системи передачі після регазифікації, звідки він потрапить до України через газове сполучення у Германовіце та буде переданим компанії ЕРУ. Поставки для ЕРУ здійснюватимуться до кінця 2019 року, повідомили в ЕРУ.

Проект по створенню шляхів імпорту зрідженого природного газу (LNG) з регазифікаційного терміналу в Польщі в Україну обговорювалося під час зустрічі делегації США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі з президентом України Володимиром Зеленським 21 травня 2019 року.

Слід зазначити, що Польща поступово скорочує постачання російського газу. В 2022 році завершується довгостроковий так званий Ямальський контракт на постачання до Польщі газу з Росії, і Варшава не має наміру його продовжувати. Планується, що газ з РФ замінять поставками газу з шельфу Норвезького моря трубопроводом Baltic Pipe, а також завдяки збільшенню імпорту скрапленого газу із США.