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Польща зменшила імпорт газу з РФ на понад 1 млрд куб. м

Новини » Енергетика    18.04.2019 - 09:50
Польща зменшила імпорт газу з РФ на понад 1 млрд куб. м
Ілюстративне фото (pgnig.pl)

Польща поступово скорочує постачання російського газу

Польща на понад 1 млрд кубометрів скоротила імпорт газу з Росії упродовж першого кварталу цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тvp.info.

Такі дані наводить польська державна нафтогазова компанія PGNiG. Зокрема вказано, що у першому кварталі цього року Польща імпортувала з Росії 1,79 млрд куб. м газу, що майже на 1,2 млрд куб. м менше, ніж упродовж аналогічного періоду 2018 року, коли було імпортовано 2,98 млрд куб.м.

Загалом, за перший квартал цього року Польща імпортувала 3,67 млрд куб. м газу, з яких понад 0,7 млрд куб. м газу є поставками скрапленого газу LNG.

Слід зазначити, що Польща поступово скорочує постачання російського газу. В 2022 році завершується довгостроковий так званий Ямальський контракт на постачання до Польщі газу з Росії, і Варшава не має наміру його продовжувати. Планується, що газ з РФ замінять поставками газу з шельфу Норвезького моря трубопроводом Baltic Pipe, а також завдяки збільшенню імпорту скрапленого газу із США.

Нагадаємо, у лютому Україна і Польща домовилися посилити співпрацю у протидії "Північному потоку-2".

Як писало РБК-Україна раніше, польські євродепутати переконані, що проект газопроводу "Північний потік-2" є невигідним для Польщі і служить інтересам Росії і для послаблення Європейського союзу.

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