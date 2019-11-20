Судно со сжиженным газом из США для Украины прибыло в Польшу

Судно с американским сжиженным природным газом (СПГ) для Украины прибыло 19 ноября в Польшу. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу посольства США в Украине в Twitter.

Как сообщили в дипломатическом представительстве, судно с американским СПГ для Украины вчера прибыло в польский терминал "Свиноуйсьце" в Балтийском море.

"Американскому сжиженному природному газу в Украине быть! Судно, перевозившее СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ "Свиноуйсьце" (Польша) в Балтийском море - это еще один шаг в оказании помощи Украине для достижения энергетической независимости", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, ранее сообщалось, что польская нефтегазовая компания PGNiG купит СПГ в США и доставит его в Украину. Планировалось, что судно с СПГ прибудет в польский терминал в начале ноября. После регазификации через газовое соединение в Германовице СПГ попадет в Украину.

Также РБК-Украина писало, что проект по созданию путей импорта СПГ из регазификационного терминала в Польше в Украину обсуждался во время встречи делегации США с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 мая 2019 года.