НБУ вирішив ліквідувати "ВТБ Банк"

Фото: ВТБ Банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення про ліквідацію було прийнято за пропозицією Фонду гарантування вкладів

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "ВТБ Банк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як відзначили в НБУ, рішення було прийнято 18 грудня 2018 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, 27 листопада правління Національного банку україни (НБУ) ухвалило рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних. Як відзначили в НБУ, рішення прийнято з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.

В НБУ відзначали, що 97% вкладників АТ "ВТБ Банк" (59 108 людини) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми в 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. У цілому Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 942,7 млн грн.

Нагадаємо, що 5 вересня Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Рішення прийнято у зв'язку з рішенням Міжнародного арбітражного суду в Гаазі про компенсації українським компаніям за активи в окупованому Криму.