ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НБУ вирішив ліквідувати "ВТБ Банк"

Новини » Фінанси    19.12.2018 - 11:50
НБУ вирішив ліквідувати "ВТБ Банк"
Фото: ВТБ Банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення про ліквідацію було прийнято за пропозицією Фонду гарантування вкладів

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "ВТБ Банк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як відзначили в НБУ, рішення було прийнято 18 грудня 2018 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, 27 листопада правління Національного банку україни (НБУ) ухвалило рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних. Як відзначили в НБУ, рішення прийнято з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.

В НБУ відзначали, що 97% вкладників АТ "ВТБ Банк" (59 108 людини) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми в 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. У цілому Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 942,7 млн грн.

Нагадаємо, що 5 вересня Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Рішення прийнято у зв'язку з рішенням Міжнародного арбітражного суду в Гаазі про компенсації українським компаніям за активи в окупованому Криму.

НБУ прокоментував нову програму МВФ для України У "Свободі" не виключають зміну формату акцій проти російського бізнесу
Новини України Національний банк УкраїниРосійська Федераціябанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся