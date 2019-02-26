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Російський ВТБ оцінив втрати від банкрутства дочірнього банку в Україні

Новини » Економіка    26.02.2019 - 13:09
Російський ВТБ оцінив втрати від банкрутства дочірнього банку в Україні
Фото: ВТБ Банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держбанк втратив в Україні чверть мільярда доларів

Збиток російського державного банку ВТБ від банкрутства дочірнього "ВТБ Банку" в Україні склав 17,3 млрд рублів (259 млн доларів за поточним курсом). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт банку за 2018 рік за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Як зазначається у звіті, в листопаді 2018 року Національний банк України визнав "ВТБ Банк" неплатоспроможним, а в грудні відкликав ліцензію, що призвело до втрати контролю групи над банком і збитків на суму 17,3 млрд рублів.

Нагадаємо, що 5 вересня 2018 року Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Рішення прийнято у зв'язку з рішенням Міжнародного арбітражного суду в Гаазі про компенсацію українським компаніям за активи в окупованому Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 листопада 2018 року правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних.

Тимчасова адміністрація працювала в АТ "ВТБ Банк" з 28 листопада до 18 грудня 2018 року. З 19 грудня 2018 розпочата ліквідація АТ "ВТБ Банк".

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