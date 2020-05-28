Росія має намір добудувати "Північний потік-2", попри нові санкції

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Кремль не змінював планів щодо завершення будівництва "Північного потоку-2"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль має намір добудувати газопровід "Північний потік-2", попри американські санкції. Пєсков наголосив, що плани щодо трубопроводу не змінювалися.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Так, Росія не збирається відмовлятися від свої планів щодо завершення будівництва "Північного потоку-2", попри небезпеку введення нових санкцій США.

"Щодо "Північного потоку-2" плани не змінювалися", - заявив Пєсков.

Він пояснив, що у Кремлі вважають американські санкції проти трубопроводу "недобросовісною конкуренцією", а також, що вони "суперечать міжнародному праву".

Зазначимо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" було припинене у грудні минулого року через санкції США. Трубоукладальник через загрозу потрапляння під американські санкції відмовився продовжувати роботу.

Нагадаємо, напередодні американський посол Річард Гренелл заявив про можливість введення нових санкцій проти Росії через будівництво "Північного потоку-2".

Також РБК-Україна писало, що Росія найближчим часом може поновити будівництво "Північного потоку-2" у Балтійському морі.

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Автор: Дмитро Левицький