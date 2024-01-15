Судно у берегов Йемена атаковали ракетой

Судно в Йеменском заливе было атаковано ракетой. Это произошло возле побережья Йемена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление морских торговых операций Великобритании в Twitter.
"Левый борт судна был поражен ракетой сверху", - сказано в сообщении.
При этом, согласно карте, которую обнародовало управление, это произошло возле города Аден.
Cудам уже порекомендовали быть осторожными вблизи берегов Йемена и сообщать о любой подозрительной деятельности.
Обновлено 17:38
По информации Центрального командования США, йеменские хуситы сегодня, 15 января, атаковали противокорабельной баллистической ракетой американское судно Gibraltar Eagle под флагом Маршалловых островов.
"Судно не сообщило о пострадавших или о значительных повреждениях и продолжает свой путь", - уточнили в Центральном командовании.
Напомним, йеменские хуситы - местные боевики - последние несколько месяцев регулярно совершают атаки на суда и корабли возле своего побережья.
Это происходит после того, как Израиль начал войну с ХАМАС.
В ответ США и Британия недавно нанесли ракетные удары по объектам в Йемене, которые связаны с хуситами.
Удары угрожают продолжить, если хуситы продолжат свои нападения.
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