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Судно у берегов Йемена атаковали ракетой

Иллюстративное фото: судно у берегов Йемена атаковали ракетой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Судно в Йеменском заливе было атаковано ракетой. Это произошло возле побережья Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление морских торговых операций Великобритании в Twitter.

"Левый борт судна был поражен ракетой сверху", - сказано в сообщении. 

Фото: место атаки судна на карте (twitter.com/UK_MTO)

При этом, согласно карте, которую обнародовало управление, это произошло возле города Аден. 

Cудам уже порекомендовали быть осторожными вблизи берегов Йемена и сообщать о любой подозрительной деятельности.

Обновлено 17:38

По информации Центрального командования США, йеменские хуситы сегодня, 15 января, атаковали противокорабельной баллистической ракетой американское судно Gibraltar Eagle под флагом Маршалловых островов. 

"Судно не сообщило о пострадавших или о значительных повреждениях и продолжает свой путь", - уточнили в Центральном командовании. 

Атаки хуситов

Напомним, йеменские хуситы - местные боевики - последние несколько месяцев регулярно совершают атаки на суда и корабли возле своего побережья. 

Это происходит после того, как Израиль начал войну с ХАМАС. 

В ответ США и Британия недавно нанесли ракетные удары по объектам в Йемене, которые связаны с хуситами. 

Удары угрожают продолжить, если хуситы продолжат свои нападения. 

 

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Йеменракетный удар