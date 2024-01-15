Судно біля берегів Ємену атакували ракетою

Судно в Єменській затоці було атаковане ракетою. Це сталося біля узбережжя Ємену.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління морських торгових операцій Великої Британії у Twitter.
"Лівий борт судна був уражений ракетою зверху", - йдеться у повідомленні.
При цьому, згідно з картою, яку оприлюднило управління, це сталося біля міста Аден.
Судам вже порекомендували бути обережними поблизу берегів Ємену та повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність.
Оновлено 17:38
За інформацією Центрального командування США, єменські хусити сьогодні, 15 січня, атакували протикорабельною балістичною ракетою американське судно Gibraltar Eagle під прапором Маршаллових островів.
"Судно не повідомило про постраждалих або значні пошкодження і продовжує свій шлях", - уточнили в Центральному командуванні.
Нагадаємо, єменські хусити - місцеві бойовики - останні кілька місяців регулярно здійснюють атаки на судна та кораблі біля свого узбережжя.
Це відбувається після того, як Ізраїль розпочав війну з ХАМАСом.
У відповідь США та Британія нещодавно завдали ракетних ударів по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами.
Удари загрожують продовжити, якщо хусити продовжать свої напади.
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