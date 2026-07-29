Суда не заходят в украинские порты: Украина и ЕС ищут альтернативный коридор

Украина, ЕК, Румыния и Молдова обсудили усиление альтернативных маршрутов экспорта через порты Дуная. Причиной стала временная приостановка судоходства в украинские порты из-за атак РФ.

Украинскую сторону на встрече представляли первый замминистра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач и замминистра Андрей Кашуба, а также команда Администрации морских портов Украины и АО "Укрзализныця".

Ситуацию с экспортом зерновых представил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

От Европейской Комиссии во встрече приняла участие Генеральный директор Директората по мобильности и транспорту Магда Копчинская. Румынию представлял госсекретарь Минтранса Ионел Скриштиану, Молдову – госсекретарь Мирча Паскалуца.

Встреча прошла на фоне усиления российских атак на портовую инфраструктуру, торговые суда и экипажи. Последние массированные обстрелы фактически привели к временной приостановке судоходства в украинские порты.

Фото: Встреча в связи с российскими атаками на гражданскую портовую инфраструктуру и суда (mindev.gov.ua)

Ключевые направления работы

Среди основных направлений работы, которые определили стороны - увеличение возможности портов Дунайского региона, развитие железнодорожной, автомобильной и пограничной инфраструктуры, сокращение времени прохождения таможенного и пограничного контроля, улучшение координации между транспортными, таможенными и пограничными службами.

Отдельно говорилось о расширении возможностей транзита украинской аграрной и другой экспортной продукции, а также о привлечении европейского финансирования к модернизации инфраструктуры в пределах путей солидарности и сети TEN-T.

"Вместе с партнерами усиливаем альтернативные маршруты экспорта. Дунайское направление и Пути солидарности должны обеспечивать стабильное движение украинских грузов даже в условиях постоянных угроз безопасности. Наша общая задача - увеличить способность портов и пунктов пропуска, устранить узкие места и создать прогнозируемые условия для перевозок", - отметил Сергей Дер.

Защита портов и морского коридора

Замминистра Андрей Кашуба подчеркнул, что Украина параллельно усиливает защиту собственной портовой инфраструктуры.

"Вместе с международными партнерами мы ищем решения, которые позволят сохранить непрерывность экспорта и укрепить устойчивость логистических маршрутов. В то же время Украина ежедневно работает над усилением защиты портовой инфраструктуры и Украинского морского коридора, чтобы гражданское судоходство оставалось возможным даже в условиях постоянных российских атак. логистики", - сказал он.

Ключевые цифры

По данным министерства, с момента запуска Украинского морского коридора в сентябре 2023 года через порты Великой Одессы перевезено 209,3 млн. тонн грузов, из них 124,1 млн. тонн зерна. Через коридор прошли 8222 судна.

С начала 2026 года украинские морские порты обработали 46 млн. тонн грузов. Из них 42,2 млн. тонн приходится на порты Большой Одессы, еще 3,8 млн. тонн - на порты Дунайского региона.

В министерстве отметили, что порты Большой Одессы обеспечивают около 90% экспорта украинской аграрной продукции, поставляемой более чем в 55 стран мира.

По результатам встречи стороны договорились продолжить координацию и выработку совместных решений для развития Дунайского логистического кластера и дальнейшей интеграции транспортной системы Украины в европейскую сеть.