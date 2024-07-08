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Россия сознательно ударила ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве, - Зеленский

Украина, Понедельник 08 июля 2024 12:21
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Россия сознательно ударила ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве, - Зеленский Фото: Охматдет в Киеве пострадал от сознательного удара россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время ракетной атаки в Киеве пострадала детская больница "Охматдет". Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

"Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом", - написал он.

Как отметил Зеленский, детская больница "Охматдет" в Киеве - одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе "исключительно детская больница", которая спасла и вернула здоровье тысячам детей.

"Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди", - добавил президент.

Напомним, российские войска 8 июля нанесли ракетный удар по Украине. Было использовано 40 ракет разных типов. В Киеве повреждены жилые дома и детская больница Охматдет. Предварительно известно о семи погибших.

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