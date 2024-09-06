ua en ru
Пт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФ

Львов, Пятница 06 сентября 2024 16:09
UA EN RU
Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФ Во Львове прощаются с семьей Базилевичей (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Во Львове проводят в последний путь семью Базилевичей - мать Евгению и ее троих дочерей Дарию, Ярину и Эмилию, которые погибли 4 сентября в результате российской атаки на Львов.

РБК-Украина рассказывает о том, как прошло проходит с семьей Базилевичей.

Прощание с семьей Базилевичей

С семьей попрощались в Гарнизонном храме Петра и Павла во Львове. Затем проведут общегородскую церемонию прощания возле Ратуши на площади Рынок. Глава семьи Ярослав, единственный из семьи выживший во время атаки, получив многочисленные травмы, смог прийти попрощаться с близкими.

Провести семью в последний путь пришли сотни львовян. Многие люди принесли на прощание подсолнухи - именно с этими цветами была погибшая Дарья на семейном фото, которое облетело всю Украину после трагедии.

Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФПлачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФПлачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФПлачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФПлачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФПлачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФПлачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФПрощание с семьей Базилевичей (фото: Общественное Львов)

На прощание пришли представители "Пласта", поскольку погибшие много лет были участниками организации. Семью Базилевичей похоронят на Лычаковском кладбище.

Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФПлачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФПрощание с семьей Базилевичей (фото: Эспрессо Запад)

Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФПлачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФЛюди на прощание принесли подсолнухи (фото: LMN)

Добавим также о том, что сегодня во Львове состоялось сразу 8 похорон - 6 гражданских, погибших во время российской атаки и 2 военных, которые погибли на фронте.

Что известно о погибшей семье

43-летняя Евгения сотрудничала с гильдией украинских парфюмеров, была выпускницей Львовского института менеджмента. В феврале 2024 года женщина отпраздновала 26 лет супружеской жизни со своим мужем Ярославом.

Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФЕвгения Базилевич (фото: Коммерсант)

21-летняя Ярина работала менеджером в офисе "Львов - молодежная столица Европы". Она была выпускницей Института компьютерных наук и информационных технологий.

Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФЯрина Базилевич (фото: Facebook/Пласт)

18-летняя Дарья училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ, была менторкой "Лаборатории волонтерства" УКУ. По воспоминаниям знакомых она была активной студенткой. Девушка также занималась в театральной студии.

Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФДарья Базилевич (фото: Украинский католический университет)

7-летняя Эмилия была ученицей второго класса начальной школы "Світанок", также посещала музыкальную школу. В память о девочке в учебном заведении провели минуту молчания.

Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФЭмилия Базилевич (фото: Facebook/Львовская музыкальная школа)

Добавим также о том, что глава семьи Базилевичей Ярослав походит из рода Ивана Франко, он внук Зоряна Базилевича, племянника Ольги Франко.

Соседи Базилевичей рассказывают, что это была интеллигентная семья, которая соблюдала украинские традиции. Они были достаточно известны и уважаемы во Львове.

"Я знаю семью на этом фото более 20 лет. Не говорите нам, что это только Путин. Вся Россия несет ответственность за то, что они делают с Украиной и нашими жизнями. Если мир думает, что война закончилась - это не так", - написала проректор УКУ София Опацкая.

Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФСемья Базилевичей (фото: Facebook/Андрей Садовый)

Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФРодина Базилевичей походит из рода Ивана Франко (скриншот)

Добавим, что во время атаки семья Базилевичей собралась спускаться в укрытие. Мать с дочками вышли на лестничную площадку, в момент удара та обрушилась. Буквально за минуту до этого Ярослав вернулся в квартиру, чтобы взять воду.

Напомним, что Россия атаковала Львов утром 4 сентября. Тогда было повреждено более 70 домов, в том числе и исторических. В результате атаки погибли 7 человек - среди них семья Базилевичей, десятки человек получили ранения.

Раньше ми рассказывали истории трех убитых Россией семей, где выжили только мужчины.

При подготовке публикации использовали материалы: Украинский католический университет, Коммерсант, публикации в соцсетях Андрея Садового и Начальной школы "Рассвет".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов
NEWS
Били баллистикой. В Павлограде уже больше 50 пострадавших после атаки РФ
Били баллистикой. В Павлограде уже больше 50 пострадавших после атаки РФ
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ