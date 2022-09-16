ua ru
Пт, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За отримання російського паспорта даватимуть до 15 років: кого це стосується

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 16 вересня 2022 11:37
За отримання російського паспорта даватимуть до 15 років: кого це стосується Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Законопроект про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта погоджений на урядовій нараді. Українські держслужбовці можуть отримати до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

За її даними, суть проекту така:

  • 1. Якщо держслужбовець отримав ворожий паспорт, то отримає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
  • 2. За пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
  • 3. Примушування громадян України до отримання російського паспорта тягне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
  • 4. Від 8 до 12 років позбавлення волі за створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище. Тобто тут йдеться про непряме примушування.

"Ці нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації. Інших осіб цей законопроект не стосується", - додала вона.

За словами, норми нового закону направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. У тому числі, покаранню підлягають російські громадяни, які займались незаконною паспортизацією на території України.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук заявила, що кар’єра педагогів на тимчасово захоплених територіях України, які будуть співпрацювати з окупантами, буде завершена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки