Суды Украины начали рассылать повестки через Viber: подробности

В среду, 15 февраля, в Украине начали посылать повестки и вызовы через Viber.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной судебной администрации.
"С 15 февраля 2023 года в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber", - отметили в администрации.
Сообщается, что по умолчанию система судебного документооборота будет пытаться отправить повестку через мессенджер. Если это невозможно, повестка отправляется как SMS.
"Цель такого новшества - экономия бюджетных средств", - добавили в судебной администрации.
Уже в первые 12 часов было доставлено 60% повесток. Благодаря этому за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов составила более 5 тысяч гривен.
Напомним, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект по осуществлению судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения. Информацию о судебных заседаниях будут посылать через "Дію".
Минцифра не планирует вводить новые сервисы в "Дії", чтобы отправлять повестки. Над цифровым военным билетом для украинцев призывного возраста министерство тоже не работает.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.