Суды Украины начали рассылать повестки через Viber: подробности

"С 15 февраля 2023 года в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber", - отметили в администрации.

Сообщается, что по умолчанию система судебного документооборота будет пытаться отправить повестку через мессенджер. Если это невозможно, повестка отправляется как SMS.

"Цель такого новшества - экономия бюджетных средств", - добавили в судебной администрации.

Уже в первые 12 часов было доставлено 60% повесток. Благодаря этому за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов составила более 5 тысяч гривен.