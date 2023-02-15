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Суды Украины начали рассылать повестки через Viber: подробности

Фото: Суды Украины начали посылать повестки через Viber (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 15 февраля, в Украине начали посылать повестки и вызовы через Viber.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной судебной администрации.

"С 15 февраля 2023 года в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber", - отметили в администрации.

Сообщается, что по умолчанию система судебного документооборота будет пытаться отправить повестку через мессенджер. Если это невозможно, повестка отправляется как SMS.

"Цель такого новшества - экономия бюджетных средств", - добавили в судебной администрации.

Уже в первые 12 часов было доставлено 60% повесток. Благодаря этому за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов составила более 5 тысяч гривен.

Напомним, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект по осуществлению судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения. Информацию о судебных заседаниях будут посылать через "Дію".

Минцифра не планирует вводить новые сервисы в "Дії", чтобы отправлять повестки. Над цифровым военным билетом для украинцев призывного возраста министерство тоже не работает.

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