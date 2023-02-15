Суди України розпочали надсилати повістки через Viber: подробиці

"З 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber", - зазначили в адміністрації.

Повідомляється, що за замовченням, система судового документообігу буде намагатись відправити повістку через месенджер. Якщо це буде неможливо, повістка відправляється як SMS.

"Ціль такого нововведення - економія бюджетних коштів", - додали в судовій адміністрації.

Вже за перші 12 годин було доставлено 60% повісток. Завдяки цьому, за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів склала понад 5 тисяч гривень.