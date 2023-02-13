ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Повесток в "Дія" не будет, работа идет над цифровым удостоверением ветерана, - Федоров

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 февраля 2023 09:09
Повесток в "Дія" не будет, работа идет над цифровым удостоверением ветерана, - Федоров Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Мария Кучерявец

Минцифра не планирует вводить новые сервисы в "Дія", чтобы отправлять повестки. Над цифровым военным билетом для украинцев призывного возраста министерство тоже не работает.

Об этом РБК-Украина в интервью рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

"Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток в "Дія" не будет, а над другими сервисами (для военных, - ред.) бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе", - сказал министр.

По его словам, сейчас Минцифра и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать сервисы онлайн для ветеранов.

Еще один проект, касающийся военной сферы - трансформация военно-врачебных комиссий (ВВК).

"Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях", - пояснил Федоров.

Сейчас, как отметил министр, идет активная работа, чтобы в проекте по ВВК добиться быстрого результата в ближайшие полгода.

Напомним, ранее в СМИ распространялась информация, что украинцы якобы будут получать повестки через приложение "Дія", но в Минцифры это опровергли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Дия Сити Министерство цифровой трансформации
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне