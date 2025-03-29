Суды отменяют штрафы за неявку по повестке: о чем идет речь

Когда суд может отменить штраф за неявку по повестке

По просьбе РБК-Украина Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" исследовал судебную практику по определенным параметрам за период с мая 2024 года до марта 2025 года по делам, в которых рассматривали вопрос об отмене постановления в деле об админправонарушении по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП Украины, то есть за нарушение законодательства о мобилизации.

"Обнаружил такие результаты рассмотрения дел: 2 954 исков удовлетворены полностью или частично и еще 835 исков оставлено без удовлетворения. "Если исходить из таких простых расчетов, то можно ориентировочно определить, что суды отменяют штрафы примерно в 78% случаев. Это высокий процент", – говорит он.

По его словам, на практике суды отменяют штрафы по разным причинам, и каждый случай индивидуален.

"В некоторых случаях суды отменяли штрафы, потому что в повестке неправильно прописано имя истца. В некоторых случаях по тем причинам, что к истцу применили редакцию ст. 210-1 КУоАП, которой еще не было в момент совершения правонарушения", – отмечает Боярчуков.

Также в некоторых судебных делах отменяли штрафы по причинам ненадлежащего направления повестки истцу или по основаниям ненадлежащего уведомления о рассмотрении дела об административном правонарушении.

Большинство судебных решений об отмене штрафов обоснованы тем, что повестка истцу была направлена ненадлежащим образом или он не был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела об админправонарушении.

Суды проверяют трекеры "Укрпочты"

Суды, рассматривая подобные дела, начали проверять трекеры "Укрпочты" и выявили нарушения в отправке повесток.

Так, Восьмой апелляционный административный суд установил, что повестка вернулась в ТЦК 15 октября 2024 года, хотя вызов был назначен на 14 октября. Это означает, что человек физически не мог получить ее вовремя, поэтому суд признал нарушение процедуры оповещения.

Подобный случай рассматривал Третий апелляционный административный суд. Повестку вернули из-за "отсутствия адресата", однако никаких доказательств, что человек знал о ее поступлении, не было. К тому же, в день ее прибытия почтовое отделение не работало: в субботу оно работало только 4 часа, в воскресенье и понедельник было закрыто, а во вторник повестку вернули обратно в ТЦК.

В итоге в обоих делах штрафы отменили. В то же время оба мужчины не подлежали мобилизации: один имел отсрочку, а другой – инвалидность еще с 2014 года.

Обратите внимание. Юристы в комментарии РБК-Украина подчеркивают: суды отменяют штрафы только в случае реальных нарушений процедуры информирования или других ошибок.

В большинстве же случаев санкции накладывают законно, то есть за то, что человек не обновил свои данные, проигнорировал повестку или не явился в ТЦК. Таких нарушителей гораздо больше: по разным оценкам, более 6 миллионов украинцев в 2024 году так и не обновили свои учетные данные.