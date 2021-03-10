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Судді обрали ще одного члена Вищої ради правосуддя

Автор: РБК-Україна

У середу, 10 березня, з'їзд суддів обрав ще одного члена Вищої ради правосуддя. Це вже четвертий суддю Ради правосуддя.

Про це повідомила прес-служба ВСП.

Новим членом Вищої ради правосуддя стала Інна Плахтій. Вона сьогодні також прийняла присягу члена ВСП.

Голосування проходить таємно.

Фото: Інна Плахтій (facebook.com/judiciarypressoffice)

Нагадаємо, 9 березня з'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя. Зокрема, Болотін Сергій Миколайович - суддя Хмельницького апеляційного суду; Салихов Віталій Валерійович - суддя Київського апеляційного суду; Суховій Валерій Григорович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Крім того, вчора в Києві протестували проти з'їзду суддів. На з'їзді планувалося призначити кількох суддів Вищої ради правосуддя і суддю Конституційного суду.

Додамо, посли країн G7 закликали відкласти призначення Вища рада правосуддя та Конституційний суд.

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Новини України Вища рада правосуддяСуд
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