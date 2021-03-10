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Судьи избрали еще одного члена в Высший совет правосудия

Автор: РБК-Украина

В среду, 10 марта, съезд судей избрал еще одного члена Высшего совета правосудия. Это уже четвертый судью Совета правосудия.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Новым членом Высшего совета правосудия стала Инна Плахтий. Она сегодня также приняла присягу члена ВСП.

Голосование проходит тайно.

Фото: Инна Плахтий (facebook.com/judiciarypressoffice)

Напомним, 9 марта съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия. В частности, Болотин Сергей Николаевич - судья Хмельницкого апелляционного суда; Салихов Виталий Валерьевич - судья Киевского апелляционного суда; Суховий Валерий Григорьевич - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

Кроме того, вчера в Киеве протестовали против съезда судей. На съезде планировалось назначить нескольких судей Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.

Добавим, послы стран G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд.

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Новости Украины Высший совет правосудияСуд
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