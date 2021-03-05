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У G7 закликали відкласти призначення до КСУ та Вищої ради правосуддя

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 13:21
У G7 закликали відкласти призначення до КСУ та Вищої ради правосуддя Фото: прапори країн G7 (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Посли країн "Великої сімки" (G7) закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду. Процес хочуть притримати до встановлення прозорих процесів відбору.

Про це повідомляє прес-служба G7.

Посли G7 зустрілися з головами Верховного суду та Ради суддів. У G7 заявили, що найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, що отримують призначення в судовій системі.

"З цією метою Посли закликали З'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду, до встановлення прозорих і заслуговуючих на довіру процесів відбору", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в країні. Це брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя.

Раніше президент назвав судову систему в Україні однією з найбільших сьогоднішніх проблем країни.

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