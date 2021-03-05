У G7 закликали відкласти призначення до КСУ та Вищої ради правосуддя

Посли країн "Великої сімки" (G7) закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду. Процес хочуть притримати до встановлення прозорих процесів відбору.

Посли G7 зустрілися з головами Верховного суду та Ради суддів. У G7 заявили, що найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, що отримують призначення в судовій системі.

"З цією метою Посли закликали З'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду, до встановлення прозорих і заслуговуючих на довіру процесів відбору", - йдеться у заяві.