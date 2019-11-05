Коболєв: ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Газ з Європи завжди дешевший, ніж російський

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував пропозиції російської сторони щодо знижки на газ та обнулення судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, Україні пропонують повернутись до прямих поставок газу з Росії і обіцяють ціну, меншу на 25%, ніж ту, за яку компанія купує зараз з Європи.

Однак, нагадав Коболєв, традиційно російські поставки, навіть зі знижками за лояльність, виходять дорожчими, ніж закупівлі за конкурентними цінами у Європі.

"Ми вже давно переконались, що ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ", - написав він.

Як нагадав голова правління НАК "Нафтогаз України", у 2013 році, коли була знижка "за флот в Криму" і газ купували майже виключно у "Газпрому", на транзиті заробили 3 млрд доларів, а за імпортований газ заплатили Росії більше 5 мільярдів. Від’ємна різниця між доходами за транзит та видатками на купівлю газу - більше 2 млрд доларів.

"У 2018 році, коли ми вже перейшли від "дешевого" російського газу на "дорогий" європейський і не мали жодних політичних знижок, на транзиті заробили 2,7 мільярди доларів, а на закупівлю витратили 2,1 мільярди. Позитивна різниця для нас склала 600 мільйонів доларів", - повідомив він.

Коболєв також зазначив, що російська сторона пропонує "Нафтогазу" обнулити майже 3 млрд доларів за Стокгольмським рішенням і відмовитися від позову ще на 12 млрд. До того ж АМКУ пропонується відмовитися від штрафу на близько 7 млрд доларів

"Разом - 22 млрд доларів - "понять и простить". Шукаю і не знаходжу в озвучених в медіа пропозиціях зустрічні кроки Росії на співставні суми. Хіба так виглядає обнулення взаємних претензій?" - додав він.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін хоче обнулити судові претензії між "Газпромом" і "Нафтогазом України".

Як повідомляло РБК-Україна, 18 жовтня глава "Газпрому" Олексій Міллер в черговий раз запропонував Україні так звану "знижку" на газ у разі підписання прямого контракту. Відзначимо, питання "знижки" на газ постійно обговорюється під час поїздок лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка та Віктора Медведчука до Москви.