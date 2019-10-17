Судова реформа та зниження цін на газ: новини за 16 жовтня

Колаж РБК-Україна

"Нафтогаз" знизив ціни на газ, Рада схвалила судову реформу Зеленського, у Кремлі відреагували на ідею розпуску "ЛДНР". Детальніше про те, що сталося в середу, 16 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Зеленський про розведення сил на Донбасі: ми будемо чекати 7 днів тиші

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде чекати 7 днів дотримання режиму тиші для розведення сил на Донбасі. Про це він заявив на зустрічі з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом. "Ми будемо чекати 7 днів тиші. Для нас ознакою є ОБСЄ, яке має сказати: "так, 7 днів не було пострілів".

"Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення на жовтень

НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ у жовтні 2019 року для потреб населення та інших споживачів, що отримують газ на регульованих умовах (ПСО). Про це повідомляє прес-служба НАК. За даними прес-служби, у порівнянні з вереснем ціна знижена на 4,9% до 4 272,76 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування).

У Кремлі відреагували на ідею розпуску "ЛДНР"

На даний момент вимога України про розпуск самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" є несподіваною для учасників нормандського формату. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ. Зокрема, він зазначив, що українська сторона продовжує просувати "нові ввідні" в питанні мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Раніше в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи Україна назвала ряд умов для виконання політичного блоку питань мінських угод. Серед них - розпуск квазігруппіровок "ЛДНР".

Рада позбавила нардепів виплат через прогули

Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат за прогули. За документ проголосували 265 парламентаріїв передає кореспондент РБК-Україна. За пропуски засідань Верховної ради без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а заробітну плату залишать.

НАБУ відкрило справу проти Луценка

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Про це повідомили РБК-Україна у відповідь на запит в НАБУ.

Рада схвалила судову реформу Зеленського

Народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського у другому читанні. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Прийняття документа в сесійній залі зустрілися криками "Ганьба".

Будуть серйозні штрафи: за що можуть покарати батьків школярів

Батьки школярів можуть заплатити серйозний штраф за систематичні пропуски шкільних занять своїх дітей. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 684. У документі сказано, що за відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів поспіль з невідомих причин або без поважних причин, навчальний заклад невідкладно зобов'язаний надати інформацію службі у справах дітей, а ті, за необхідності – повідомити поліцію.

До Нацвідбору на Євробачення не будуть допускати артистів, які гастролюють в Росії

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) оновила правила нацвідбору на Євробачення-2020. Брати участь у Національному відборі на Євробачення - 2020 зможуть тільки ті артисти, які не гастролюють на території Росії з 2014 року.