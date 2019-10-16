У Кремлі відреагували на ідею розпуску "ЛДНР"

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Розпуск "ЛДНР" в Кремлі назвали "несподіваною ідеєю"

На даний момент вимога України про розпуск самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" є несподіваною для учасників нормандського формату. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зокрема, він зазначив, що українська сторона продовжує просувати "нові ввідні" в питанні мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"По ходу надходять нові ввідні від української сторони. Тут можна сміливо сказати, що, звичайно, такі нові ввідні - вони дуже несподівані і для Москви, і для Берліна, і для Парижа", - заявив Пєсков.

За його словами, на сьогодні складно коментувати ідею розпуску "ЛДНР", так як у Кремлі не розуміють, чи означає це відхід від мінських угод і від раніше взятих зобов'язань.

Нагадаємо, вчора за підсумками засідання контактної групи в Мінську Україна заявила про вимогу повністю припинити вогонь на Донбасі і розпустити "ЛДНР".

Крім того, українська сторона вимагала вивести війська з ряду окупованих населених пунктів Донбасу. Зокрема, мова йде про Кальміуське, Новоазовськ, Саханку та Кумачово.