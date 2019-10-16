ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кремлі відреагували на ідею розпуску "ЛДНР"

Новини » Політика    16.10.2019 - 13:45
У Кремлі відреагували на ідею розпуску "ЛДНР"
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Розпуск "ЛДНР" в Кремлі назвали "несподіваною ідеєю"

На даний момент вимога України про розпуск самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" є несподіваною для учасників нормандського формату. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зокрема, він зазначив, що українська сторона продовжує просувати "нові ввідні" в питанні мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"По ходу надходять нові ввідні від української сторони. Тут можна сміливо сказати, що, звичайно, такі нові ввідні - вони дуже несподівані і для Москви, і для Берліна, і для Парижа", - заявив Пєсков.

За його словами, на сьогодні складно коментувати ідею розпуску "ЛДНР", так як у Кремлі не розуміють, чи означає це відхід від мінських угод і від раніше взятих зобов'язань.

Нагадаємо, вчора за підсумками засідання контактної групи в Мінську Україна заявила про вимогу повністю припинити вогонь на Донбасі і розпустити "ЛДНР".

Крім того, українська сторона вимагала вивести війська з ряду окупованих населених пунктів Донбасу. Зокрема, мова йде про Кальміуське, Новоазовськ, Саханку та Кумачово.

Зеленський про розведення сил на Донбасі: ми будемо чекати 7 днів тиші
Новини України ДонбасДНРЛНРКремль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся